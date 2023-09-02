شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُنهي مشاركتها فى كأس العالم وتحجز مقعدا بملحق الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
والتقى منتخب مصر بنظيره نيوزيلندا ظهر اليوم السبت، في آخر مبارياته بالمرحلة الترتيبية من بطولة كأس العالم.
ورغم انتهاء الفترة الأولى بتقدم الفراعنة بنتيجة 25-22، إلا أن منتخب نيوزيلندا نجح في العودة خلال الفترة الثانية، وأنهاها لصالحه بنتيجة 47-35.
وحاول منتخب مصر تقليص الفارق فى الشوط الثاني، ولكن نيوزيلندا أنهت الفترة الثالثة في المقدمة بنتيجة 68-61، قبل أن يواصل تفوقه في الفترة الرابعة التي أنتهت لصالحه بنتيجة 88-86.
بهذه النتيجة ضمن منتخب مصر المشاركة بشكل رسمي فى الملحق المؤهل إلى أولمبياد باريس 2024، والذي سيضم 24 منتخبًا يتأهل منهم 4 منتخبات إلى الأولمبياد.
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