شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُنهي مشاركتها فى كأس العالم وتحجز مقعدا بملحق الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب مصر الأول لكرة السلة مشاركته فى كأس العالم المقامة فى الفلبين، بالخسارة أمام نيوزيلندا بنتيجة 88-86.

والتقى منتخب مصر بنظيره نيوزيلندا ظهر اليوم السبت، في آخر مبارياته بالمرحلة الترتيبية من بطولة كأس العالم.

ورغم انتهاء الفترة الأولى بتقدم الفراعنة بنتيجة 25-22، إلا أن منتخب نيوزيلندا نجح في العودة خلال الفترة الثانية، وأنهاها لصالحه بنتيجة 47-35.

وحاول منتخب مصر تقليص الفارق فى الشوط الثاني، ولكن نيوزيلندا أنهت الفترة الثالثة في المقدمة بنتيجة 68-61، قبل أن يواصل تفوقه في الفترة الرابعة التي أنتهت لصالحه بنتيجة 88-86.

بهذه النتيجة ضمن منتخب مصر المشاركة بشكل رسمي فى الملحق المؤهل إلى أولمبياد باريس 2024، والذي سيضم 24 منتخبًا يتأهل منهم 4 منتخبات إلى الأولمبياد.