شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لبطولة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي للموسم الجديد بكل قوة، ويخوض المارد الأحمر ارتباطات مهمة على الصعيد المحلي والقاري، ويستهل الأهلي هذه التحديات بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، ونستطلع فى السطور التالية استعدادات الأهلي للسوبر الأفريقي..

س: ما هو موعد السوبر الأفريقي؟

ج: يُقام السوبر الأفريقي بين الأهلي (بطل دوري أبطال أفريقيا) واتحاد العاصمة الجزائري (بطل الكونفيدرالية) فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم 15 سبتمبر الجاري بمدينة الطائف السعودية.

س: كيف يستعد الأهلي للسوبر الأفريقي؟

ج:الأهلي بدأ الاستعداد للموسم الجديد منذ أيام بتدريبات يومية فى التتش قبل أن يُسافر الاثنين الماضي إلى النمسا لخوض معسكر خارجي، يخوض خلاله مباراة ودية يوم 5 سبتمبر الجاري، ثم سيواجه طلائع الجيش يوم 11 سبتمبر الجاري بالقاهرة ثم سيُسافر الفريق للسعودية لخوض السوبر الأفريقي.

س: من هو رئيس بعثة الأهلي في السوبر الأفريقي؟

ج: مجلس إدارة الاهلى كلّف العامري فاروق نائب رئيس النادي برئاسة بعثة الفريق فى السعودية لخوض هذه المباراة المرتقبة.

س: ما أهم التحديات الأخرى التى ستواجه الأهلي الفترة المقبلة؟

ج: سيخوض الأهلي بطولة قارية جديدة يُطلق عليها دوري أفريقيا لكرة القدم African Football League هي "شراكة" بينه وبين الاتحاد الدولي "فيفا"، ويمثل أندية منطقة الشمال في النسخة الأولى الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي، فيما يمثل المنطقة الوسطى الغربية كل من إنييمبا النيجيري وتي بي مازيمبي الكونغولي، كما يمثل منطقة الجنوب الشرقي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وأتلتيكو بتروليوس لواندا الأنغولي وسيمبا التنزاني.