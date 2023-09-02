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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 2/ 9 / 2023 هي خدمة يقدمها الخليج 365 تشهد ملخصا للعديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها خسارة منتخب السلة من منتخب نيوزيلاندا بنتيجة 88 /86.
إيهاب جلال يطالب مجلس الإسماعيلى باعتماد اللائحة المالية لفريق الكرة
طلب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، من مجلس الإدارة الجديد برئاسة المهندس نصر أبو الحسن اعتماد اللائحة المالية الخاصة بالفريق، بعدما أجري عليها عدة تعديلات جوهرية، لتحفيز اللاعبين لتحقيق نتائج ايجابية خلال الموسم الجديد.
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