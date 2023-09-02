اخبار الرياضه

7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 2/ 9 / 2023

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 2/ 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 2/ 9 / 2023 هي خدمة يقدمها الخليج 365 تشهد ملخصا للعديد من الأخبار المهمة، وأبرزها خسارة منتخب السلة من منتخب نيوزيلاندا بنتيجة 88 /86.

إيهاب جلال يطالب مجلس الإسماعيلى باعتماد اللائحة المالية لفريق الكرة

طلب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، من مجلس الإدارة الجديد برئاسة المهندس نصر أبو الحسن اعتماد اللائحة المالية الخاصة بالفريق، بعدما أجري عليها عدة تعديلات جوهرية، لتحفيز اللاعبين لتحقيق نتائج ايجابية خلال الموسم الجديد.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا