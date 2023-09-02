شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 2/ 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 2/ 9 / 2023 هي خدمة يقدمها الخليج 365 تشهد ملخصا للعديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها خسارة منتخب السلة من منتخب نيوزيلاندا بنتيجة 88 /86.

إيهاب جلال يطالب مجلس الإسماعيلى باعتماد اللائحة المالية لفريق الكرة