شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: ننتظر رد الأهلى على ضم عمار حمدى لغلق ملف الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن المقاولون ينتظر حتى الآن رد النادي الأهلي على طلب استعارة عمار حمدي لاعب الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن المقاولون أرسل خطابين لطلب استعارة عمار من الأهلي، ومازال المقاولون ينتظر رد الأهلي قبل غلق موسم الانتقالات الصيفية، خاصة فى ظل الرغبة المتبادلة بين عمار والمقاولون على تواجد اللاعب فى قلعة الجبل الأخضر الموسم المقبل.

ونجح المقاولون العرب فى ضم 9 صفقات صيفية وهم: محمود وادي، عامر عامر، عماد ميهوب وأحمد فوزي على سبيل الإعارة من بيراميدز، زياد فرج على سبيل الإعارة من المصري، إسلام عبد النعيم وعمرو مرعي في صفقة انتقال حر، عربي بدر 3 مواسم من الأهلي، وعماد الدين بوبكر.

وأعلن المقاولون رحيل 9 لاعبين: حسن شاهين بعد انتهاء تعاقده وانتقاله إلى البنك الأهلي، لويس إدوارد بعد انتهاء تعاقده، محمد رزق، أحمد عفيفي ومحمد محسن ليلة، فادي فريد بعد انتهاء إعارته من البنك الأهلي، أحمد عاطف قطة بعد انتهاء إعارته من بيراميدز، بالإضافة إلى، انتقال يوسف الجوهري إلى النادي المصري، وعمر فايد إلى فناربخشة التركي لخوض تجربة الاحتراف.