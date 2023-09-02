شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يواجه الإسماعيلى وسيراميكا وفيوتشر وديا استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو نادى الجونة على خوض 3 مباريات ودية استعدادا للدورى المصرى الممتاز لموسم 2023/ 2024، بناءً على طلب علاء عبد العال المدير الفني للفريق من أجل تجهيز اللاعبين.

ويلتقى فريق الجونة مع الإسماعيلى 6 سبتمبر فى الإسماعيلية، ثم يواجه سيراميكا 7 سبتمبر، ويختتم ودياته مع فيوتشر 9 سبتمبر الجارى.

ويسعى علاء عبد العال لتجهيز اللاعبين بشكل مميز من أجل احتلال مركز متقدم بعيدا عن مراكز الهبوط، بعدما دعم الفريق بصفقات قوية.

ويتكون الجهاز الفنى للجونة من علاء عبد العال يعاونه محمد عدلى مدرب ومجدى سعد مدرب مساعد وممدوح إبراهيم مدربا لحراس المرمى، وأحمد عبد اللطيف مدرب أحمال، وعمرو جمال مساعد مدرب أحمال، وأحمد مجدى محلل أداء.

وكان نادى الجونة أعلن التعاقد مع صبرى رحيل قادما من الاتحاد السكندرى في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى الثنائى حسام الصانع لاعب فريق البنك الأهلى ومحمد الصباحى لاعب فريق الاتحاد السكندرى، وخالد مصطفى مدافع البنك الأهلى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، والثنائى حسام الصانع لاعب فريق البنك الأهلى ومحمد الصباحى لاعب فريق سموحة السكندرى بجانب الجامبى أليو جاتا قادما من فريق بترول أسيوط.

وصعد فريق الجونة إلى الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بعد هبوطه للدرجة الأولى بموسم واحد، وحسم الفريق صدارة المجموعة الأولى (مجموعة الصعيد) برصيد 69 نقطة بعد منافسة محتدمة مع لافيينا الذى أنهى الموسم ثانياً برصيد 68 نقطة.

وصعد الجونة إلى الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم بعد هبوطه للدرجة الأولى بموسم واحد، وحسم الفريق صدارة المجموعة الأولى «مجموعة الصعيد» برصيد 69 نقطة.