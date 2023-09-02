شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة منتخب السلة أمام نيوزيلندا فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر لكرة السلة أمام نيوزيلندا بنتيجة 86/ 88 فى آخر مبارياته بالمرحلة الترتيبية من بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى الفلبين.

وينشر الخليج 365 ملخص المباراة التى شهدت تألق سلة الفراعنة بشكل كبير قبل الخسارة فى اللحظات الأخيرة من المباراة.

ورغم انتهاء الفترة الأولى بتقدم الفراعنة بنتيجة 25-22، إلا أن منتخب نيوزيلندا نجح في العودة خلال الفترة الثانية، وأنهاها لصالحه بنتيجة 47-35.

وحاول منتخب مصر تقليص الفارق في الشوط الثاني، ولكن نيوزيلندا أنهت الفترة الثالثة في المقدمة بنتيجة 68-61، قبل أن يواصل تفوقه في الفترة الرابعة التي انتهت لصالحه بنتيجة 88-86.

بهذه النتيجة ضمن منتخب مصر المشاركة بشكل رسمي في الملحق المؤهل إلى أولمبياد باريس 2024، والذي سيضم 24 منتخبًا يتأهل من بينهم 4 منتخبات إلى الأولمبياد.