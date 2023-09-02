شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسجل أحمد عادل وكريم عرفات والوحش بالقائمة الإضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الإسماعيلى على إضافة الثلاثى "أحمد عادل عبد المنعم وكريم عرفات وعمر الوحش" لقائمة الدراويش فى الموسم الجديد 2023/ 2024.

وجدد الإسماعيلى عقد حارسه أحمد عادل عبد المنعم مع الفريق بعد التوصل لاتفاق يقضى بالتنازل عن نصف راتبه، وكذلك عمر الوحش قائد الفريق الذى وافق على تجديد العقد بنفس الشروط.

ونجح مسئولو الإسماعيلى في تمديد استعارة كريم عرفات من نادى فيوتشر، ليبقى موسم إضافى في الإسماعيلى بعد موافقة اللاعب وفيوتشر.

ومن جانبه، طلب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، من مجلس الإدارة الجديد برئاسة المهندس نصر أبو الحسن اعتماد اللائحة المالية الخاصة بالفريق، بعدما أجري عليها عدة تعديلات جوهرية، لتحفيز اللاعبين لتحقيق نتائج ايجابية خلال الموسم الجديد.

ويرغب إيهاب جلال أن تكون اللائحة الخاصة بالفريق مرتبطة بترتيب الفريق في مركز الدوري، وأن تكون بنظام النقاط، لخلق دوافع جديدة لدى اللاعبين تدفعهم لتحقيق الانتصارات بشكل يضع الدراويش في مركز يليق بالنادى وجماهيره العريضة.

ويُنتظر أن يرفع إيهاب جلال تصوره عن اللائحة الجديدة للفريق الأول إلى مجلس الإسماعيلي خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل اعتمادها تمهيدًا لتطبيقها.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودي دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء.