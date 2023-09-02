شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه الداخلية ودياً 5 سبتمبر استعداداً للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو نادى سموحة على مواجهة ودية جديدة مع فريق الداخلية 5 سبتمبر الجارى، في إطار استعدادات الفريق السكندرى للموسم الجديد 2023 /2024.

ولعب فريق سموحة تحت قيادة أحمد سامى 6 مباريات ودية، حتى الآن، بدأها بالفوز على سبورتنج بهدفين نظيفين فى أولى المباريات الودية، قبل الفوز على الإنتاج الحربى بخماسية نظيفة، ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين نظيفين والفوز على فاركو بثلاثية، قبل أن يخسر من فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرا الفوز على بروكسى بهدف نظيف.

ويتبقى لسموحة 3 مباريات ودية أخيرة استعدادا للموسم الجديد، أمام كل من فريق إنبى على استاد الإسكندرية 4 سبتمبر، ثم مواجهة الداخلية 5 سبتمبر ويختتم مبارياته مع زد يوم 7 سبتمبر على استاد الإسكندرية.

ونجح سموحة فى التعاقد مع محمود وحيد قادما من الأهلى والمغربى عبد اللطيف بن قسو، وفادى فريد من البنك الأهلى وأحمد خالد ومصطفى ميدو من أسوان، واستعارة مصطفى البدرى من الأهلى لمدة موسمين، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلى والاحتفاظ بخدمات محمد مغربى لموسم جديد، وإسلام جابر قادما من البنك الأهلى، واستعارة حمدى علاء لاعب وسط الزمالك موسما، وحسام هريدى لاعب النصر للتعدين، والنيجيري إيمانويل إيهيزو.