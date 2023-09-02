بيراميدز يتعادل سلبيا مع ألتينوردو التركى ودياً فى الشوط الأول

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وفريق ألتينوردو التركي في ثالث وديات معسكر تركيا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتقام المباراة على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التي يقيم بها بيراميدز معسكر الإعداد للموسم الجديد.

يذكر أن بيراميدز سبق له خوض مباراتين وديتين في معسكره الخارجي أمام ليماسول القبرصي وانتهت بفوز بيراميدز بثمانية أهداف دون مقابل، قبل الفوز على فارساك أنطاليا التركي بسبعة أهداف نظيفة.

من ناحية أخرى، حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الكاف إقامة اللقاء يوم الأحد 17 سبتمبر المقبل فى الثالثة عصراً بتوقيت العاصمة كيجالي، الرابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب كيجالي بيليه، وهو من ملاعب النجيب الصناعي.

وستكون المباراة هي ضربة البداية لمشوار نادي بيراميدز في دوري الأبطال، على أن يحدد الكاف لاحقا موعد مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر الجاري أو 1 أكتوبر المقبل.