تعرف على أغلى 20 صفقة في سوق الانتقالات الصيفية

المنامة - ياسر ابراهيم - كانت فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، للاعبي كرة القدم، مليئة بالمفاجآت، حيث شهدت انتقال لاعبين متميزين إلى الدوري السعودي، وأحصت صفقات قياسية، من حيث المبالغ المالية، التي لم تسجل من قبل.



فيما يلي ترتيب لأكبر 20 صفقة انتقال لموسم 2023، بحسب المبلغ المالي للصفقة والمتغيرات التي يمكن أن يتضمنها العقد.



1- مويسيس كايسيدو

أصبحت صفقة انتقال الإكوادوري مويسيس كايسيدو لصفوف تشيلسي قادما من برايتون مقابل نحو 125 مليون دولار، وأكثر من 18 مليون دولار كمتغيرات، على رأس قائمة أغلى الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023.



2- ديكلان رايس

بعد توقيعه عقدا مع أرسنال هذا الصيف، بقيمة 125 مليون دولار، ونحو 8 ملايين دولار كمتغيرات، أضحى لاعب خط الوسط الإنكليزي، ديكلان رايس، الذي كان يلعب لويست هام، وصيف قائمة أغلى صفقات انتقال اللاعبين في 2023.



3- جود بيلينغهام

بصفقة انتقال قدرها نحو 110 مليون دولار بالإضافة إلى 31 مليون دولار كمتغيرات على العقد، يحتل بيلينغهام صاحب العشرين سنة فقط، المركز الثالث بين العشرين صفقة الأغلى في الموسم الجاري.



وانتقل بيلينغهام من نادي بوروسيا دورتموند إلى ريال مدريد.



4- هاري كين

انتقل كين من توتنهام الإنكليزي إلى بايرن ميونيخ الألماني بصفقة قدرها نحو 108 مليون دولار ومتغيرات مرتطبة بالعقد قدرت بحوالي 17 مليون دولار.



5- نيمار

تعد صفقة انتقال نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نادي الهلال السعودي هي الأخرى من بين أغلى الصفقات، حيث تمت بنحو 108 مليون دولار.



وغادر الدولي البرازيلي نيمار النادي الباريسي، هذا الصيف، إلى الدوري السعودي، حيث سيكسب أكثر من 160 مليون دولار سنويا.



6- جوسكو غفارديول

انتقل الكرواتي جوسكو غفارديول، قلب الدفاع المتميز من ناديه ليبزيغ، إلى مانشستر سيتي بصفقة قدرها حوالي 96 مليون دولار.



7- كاي هافيرتز

هافيرتز لاعب آخر انتقل من تشيلسي إلى أرسنال، بصفقة قدرت بنحو 81 مليون دولار.



8- راندال كولو مواني

انتقل مواني من نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بصفقة قيمتها حوالي 80 مليون دولار ونحو 15 مليون كمتغيرات.



9- راسموس هولوند

انتقل هولوند من أتالانتا الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي بصفقة قدرها نحو 80 مليون دولار بالإضافة إلى نحو 10 ملايين دولار، متغيرات.



وكان مانشستر يونايتد بحاجة إلى التعاقد مع مهاجم هذا الصيف، وبينما كان معظم أنصاره يفضلون هاري كين، إلا أن النادي استقر على لاعب يبلغ من العمر 19 عاما "كبديل أرخص نسبيا" وفق موقع "فوتبول 365".



10- دومينيك سوبوسلاي

انتقل اللاعب المجري، خط الوسط الهجومي، دومينيك سوبوسلاي، من نادي ليبزيغ إلى ليفربول الإنكليزي بصفقة بلغت قيمتها نحو 75 مليون دولار.



11- جيريمي دوكو

البلجيكي، دوكو، انتقل من رين الفرنسي إلى مانشستر سيتي بصفقة قدرت بنحو 69 مليون دولار.



وكان لاعب الجناح المتميز، ثالث توقيع صيفي لمانشستر سيتي بعدما يقرب من ثلاث سنوات في رين.



12-ميسون ماونت

اللاعب الإنكليزي ميسون ماونت، انتقل من ناديه تشيلسي إلى مانشستر يونايتد، بصفقة قدرت بنحو 69 مليون دولار، بالإضافة إلى نحو 6 ملايين كمتغيرات.



13- روميو لافيا

انتقل لافيا من ساوثامبتون إلى تشيلسي بصفقة قدرت بنحو 66 مليون دولار بالإضافة إلى 6 ملايين دولار، متغيرات.



14- ماتيوس نونيز

من جانبه، انتقل اللاعب البرتغالي في صفوف نادي ولفرهامبتون، ماتيوس نونيز إلى مانشستر سيتي بصفقة بنحو 66 مليون دولار.



15- ساندرو تونالي

الإيطالي تونالي انتقل من نادي ميلان إلى نيوكاسل الإنكليزي بصفقة قدرت بنحو 65 مليون دولار بالإضافة إلى حوالي 10 ملايين دولار كمتغيرات.



16- كريستوفر نكونكو

المهاجم الفرنسي، نكونكو، أصبح يلعب في صفوف نادي تشيلسي قادما من ليبزيغ بصفقة قدرت بنحو 65 مليون دولار.



17- مالكوم سيلفا

كان الجناح البرازيلي مالكولم من ضمن الكوكبة من اللاعبين الذين التحقوا بالدوري السعودي، حيث وقع مع الهلال قادما من ناديه زينيت سانت بطرسبرغ، بصفة قدرت بحولي 64 مليون دولار.



ولم يكشف الهلال عن أي تفاصيل مالية، لكن زينيت أعلن أنه سيحصل على نحو 60 مليون يورو (64 مليون دولار) مقابل نجم برشلونة السابق البالغ من العمر 26 عامًا.



18- أوتافيو إدميلسون

انتقل البرتغالي أوتافيو من نادي بورتو إلى النصر السعودي بصفقة قدرت بنحو 64 مليون دولار هو أيضا، ليلتحق بمواطنه النجم، كريستيانو رونالدو.



19- مانويل أوغارتي

اللاعب الأوروغوياني، أوغارتي، انتقل من سبورتينغ البرتغالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بصفقة قيمتها نحو 64 مليون دولار.



وكان لاعب خط وسط أوروغواي أوغارتي مطلوبا من قبل تشيلسي، الذي كان مترددا في دفع الشرط الجزائي في عقده، مما فتح الباب أمام بطل فرنسا في أوائل يوليو.



20- برينان جونسون

سيصل مهاجم توتنهام نوتنغهام فورست، البالغ 22 عاما، برينان جونسون، إلى ناديه الجديد توتنهام، بعد صفقة قاربت الـ 59 مليون دولار.



وطالب فورست بشرط بيع بنسبة 10 في المائة كجزء من أعلى عملية بيع لديه على الإطلاق.

المصدر: مواقع الكترونية