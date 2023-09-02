شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يعلن التعاقد مع ماجد هاني لاعب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن نادي بلدية المحلة التعاقد مع ماجد هاني لاعب الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد 2023 / 2024.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بلدية المحلة على "فيس بوك" صورا لماجد هاني بقميص البلدية معلقا عليها: "الظهور الأول للاعبنا الجديد ماجد هاني بألوان الملكي".

وأعلن ماجد هانى، لاعب الزمالك، رحيله عن الفريق الأبيض، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب هانى عبر صفحته على فيس بوك: "عشت وتربيت على حب نادى الزمالك كان فخراً لى تمثيل هذا النادى العريق، كنت أتمنى أن أكمل حياتى داخل هذا النادى الكبير، ولكن شاءت الأقدار أن أخرج إعارة لنادٍ جماهيرى كبير بلدية المحلة، أتمنى أن أثبت فيه وجودى وأعود مجدداً إلى بيتي".

وكان بلدية المحلة قد أعلن التعاقد مع كل من محمد عادل أمو لاعب المقاصة وبيراميدز السابق، وهشام حافظ لاعب فيوتشر، ويوسف حسن القادم من صفوف بورتو السويس، وكريم أشرف هداف دكرنس، الكونغولي سيمبا أوليمبا، عبدالناصر "دي ماريا"، ومحمد أميسي لاعب رودا جيه سي الهولندي، مؤمن راضي لاعب إنبي، ومحمد أشرف لاعب بورتو السويس.

ويواصل فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق، الاستعدادات للمشاركة بالدوري الممتاز موسم 2023-2024.