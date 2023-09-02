شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورى الجمهورية للشباب والناشئين غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الأحد بطولة الجمهورية للمراحل السنية المختلفة للشباب والناشئين، تحت إدارة وإشراف الاتحاد المصري لكرة القدم.

قرر اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، مد فترة القيد لجميع المراحل السنية والبراعم استعدادًا للموسم الجديد، وأرسل خطابًا رسميًا للأندية لإخطارها بالقرار.

وأعلن اتحاد الكرة منذ فترة اعتزامه تشكيل منتخبات لمواليد 2005 و2007 و2008 و2009، وذلك في إطار خطة تطوير الكرة المصرية وتكوين قاعدة موسعة من اللاعبين الصاعدين؛ ليتم الاعتماد عليهم مستقبلًا ضمن صفوف المنتخب الأول.

وأرسل اتحاد الكرة المصري خطابات إلى الفروع التابعة له قرارا بمد فترة القيد للقائمة الإضافية للمراحل السنية والبراعم إلى يوم 7 سبتمبر المقبل، بعد أن كان مقررا انتهاؤها في الأول من الشهر نفسه.

وأرسلت إدارة المسابقات بـاتحاد الكرة خطابا رسميا للنادي الأهلي، تخطره خلاله بمواعيد مباريات بطولات الجمهورية لفرق الناشئين للموسم الجديد 2023 - 2024، والتي يشارك فيها الأهلي بفرق مواليد 2003 و2005 و2007 و2008 و2009.