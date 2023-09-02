شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر إلى تنزانيا 13 سبتمبر لمواجهة أرتا سولار فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد حسنى، المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن بعثة الفريق ستتوجه إلى تنزانيا 13 سبتمبر الجارى لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف حسنى، فى تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك، أن بعثة الفريق الأبيض ستتوجه إلى تنزانيا على متن طائرة عادية، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين على قدر عالٍ من التركيز، لتعويض الظروف الصعبة التى تعرض لها الفريق فى الموسم الماضى.

وأكد حسنى أن محمود شبانة وحمدى علاء لاعبى الزمالك يتدربان بشكل طبيعى مع الفريق الأبيض، موضحا أنه لا جديد بشأن إعارتهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

في سياق متصل، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خوض تدريبات الغد على فترتين.

ويؤدي الزمالك مرانه الصباحي بشكل طبيعي كما هو معتاد، على أن يخوض مراناً مسائياً فى نفس اليوم، استعداداً للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر الجاري فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.