شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يواجه الكوكب السعودي ودياً الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجاهز الفني لفريق السكة الحديد، أحد أندية دوري المحترفين، على خوص مباراة ودية الاثنين المقبل أمام نادي الكوكب السعودي على ملعب السكة ضمن استعدادات السكة الحديد لانطلاق الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مواجهة ودية أخرى أمام فريق الزمالك الأربعاء المقبل ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.