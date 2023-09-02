شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يواجه الكوكب السعودي ودياً الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر الجاهز الفني لفريق السكة الحديد، أحد أندية دوري المحترفين، على خوص مباراة ودية الاثنين المقبل أمام نادي الكوكب السعودي على ملعب السكة ضمن استعدادات السكة الحديد لانطلاق الموسم الجديد.
ومن المقرر أن يخوض الفريق مواجهة ودية أخرى أمام فريق الزمالك الأربعاء المقبل ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.
وتعاقد نادى السكة الحديد مع الثنائى محمد نادى قادما من سموحة، وأحمد فوزى لاعب القناة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد استعدادا لدورى المحترفين.
وحصل مسئولو السكة الحديد على توقيع محمد نادى في صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب تعاقده مع سموحة، فيما وقع أحمد فوزى لاعب القناة على عقد لمدة موسمين بعد دفع المقابل المادى لمسئولى القناة.
وكان مسئولو السكة الحديد نجحوا فى التعاقد مع الثلاثى يوسف رحومة والكينى جون أفيرى ومحمد جمال قادمين من فريق بورتو السويس، ومحمد جمال الكارتة لاعب وادى دجلة ومؤمن جابر حارس مرمي الترسانة السابق، ومحمود عبد العاطى مهاجم إيسترن كومبانى لتدعيم خط هجومه.
ويسعى مسئولو السكة الحديد لتدعيم صفوفهم بصفقات سوبر في كل المراكز، من أجل المنافسة على الصعود للأضواء من جديد، بعد الدعم الكامل الذي يلقاه الجهاز الفني بقيادة أمير عزمي مجاهد من مجلس الإدارة .
ونجح السكة الحديد في تقديم موسم مميز خلال الموسم الماضى ونافس على الصعود حتى الأسبوع الأخير من مسابقة الدورى واحتل المركز الثالث بجدول المجموعة الثانية خلف زد اف سي الذى حقق حلم الصعود للأضواء ووادي دجلة .
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