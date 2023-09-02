شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن رسمياً التعاقد مع أحمد ياسين لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الاتحاد السكندرى التعاقد مع أحمد ياسين، مدافع البنك الأهلى، بعقد يمتد لموسم واحد، مع وجود بند يتيح انتقاله لزعيم الثغر بصفة نهائية عقب نهاية الموسم.

فى سياق مختلف، يواصل الأنجولى كريستوفر مابولولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى الخضوع لفحوصات طبية بعد تعرضه للإصابة في ودية البنك الأهلى التي أقيمت يوم الخميس الماضى وانتهت بفوز سيد البلد بهدف نظيف وديا.

ويرغب الجهاز الطبي في الإطمئنان على حالة مابولولو بعد فقدانه الوعى في المباراة الودية، وعدم التعجل في الدفع به في المباريات حتى يكون في أتم الجهازية الطبية،خاصة أن اللاعب من العناصر والركائز الأساسية في صفوف سيد البلد.

كان الأنجولى كريستوفر مابولولو، حصل على جائزة أفضل مهاجم فى موسم 2023 / 2024، خلال حفل MEFA لتوزيع جوائز الأفضل فى الشرق الأوسط.

وقال مابولولو، في تصريحات أثناء استلامه الجائزة: "سعيد بالحصول على جائزة أفضل مهاجم في مصر، وأتمنى مواصلة الأداء الكبير خلال الفترة المقبلة مع نادي الاتحاد السكندري".

وأضاف مابولولو: "أستعد بكل قوة في الوقت الحالي، من أجل تقديم أفضل أداء مع الاتحاد السكندري في الموسم الجديد، وبالتأكيد تواصلت مع أمادو فلافيو من أجل معرفة الدوري المصري، وأبلغني أنه الدورى الأقوى في قارة أفريقيا والشرق الأوسط، خلال الفترة الحالية".