شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وأحمد فتوح وسامسون ونداى ينتظمون فى مران الزمالك غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في مران الأبيض غدا، الأحد، بعد غيابهما عن تدريبات اليوم، السبت، بسبب انشغالهما بالقياسات البدنية في أحد المراكز الطبية.

كما ينتظم الثنائى الأفريقي سامسون وإبراهيما نداى في مران الغد، ولم يخضع هذا الرباعي للقياسات البدنية الأولى التي أجراها الفريق الأبيض، ومن المقرر أن يعودوا للمشاركة في التدريبات الجماعية غدا.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خوض تدريبات الغد على فترتين. ويؤدي الزمالك مرانه الصباحي بشكل طبيعي كما هو معتاد، على أن يخوض مراناً مسائياً فى نفس اليوم، استعداداً للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر الجاري فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها 16 سبتمبر فى تنزانيا.

فى ذات الصدد، حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على عقد جلسة سريعة مع الثنائي حمزة المثلوثي ومحمد طارق بعد انتهاء التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.