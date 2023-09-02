شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وملعب مباراة الأهلى وسيمبا فى افتتاح دورى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لخوض منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى، حيث يواجه الأحمر نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة الافتتاحية بالبطولة.

وستقام المباراة الافتتاحية، يوم 20 أكتوبر المقبل، بين سيمبا والأهلي في مدينة دار السلام بـ تنزانيا.

وأسفرت قرعة النسخة الأولى من مسابقة دوري السوبر الأفريقى التي أقيمت فى القاهرة، عن مواجهة النادي الأهلي ممثل مصر مع سيمبا التنزاني في الدور الأول من البطولة.

وفي حال فوزه على سيمبا ذهابا في تنزانيا يوم 20 أكتوبر وإيابا في مصر يوم 24 من نفس الشهر، سيواجه النادي الأهلي الفائز من مواجهة صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي في نصف النهائي.

وفيما يلي قرعة دوري السوبر الأفريقي ..

الترجي × مازيمبي

الوداد × إنييمبا

صن داونز × بيترو أتلتيكو

الأهلي × سيمبا