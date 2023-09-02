شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى وسيمبا قبل مواجهة دورى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الأهلي وسيمبا التنزاني في 4 مواجهات تاريخية جمعتهما في دوري أبطال أفريقيا قبل أن تتجدد المواجهة هذه المرة ضمن منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى، حيث يواجه الأحمر نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة الافتتاحية بالبطولة.

وتواجه الفريقان من قبل 4 مرات في دوري أبطال أفريقيا، نجح الأهلي في تحقيق الفوز مباراتين فيما انتصر سيمبا التنزاني في مواجهتين فقط، تمكن المارد الأحمر من تسجيل 6 أهداف، فيما سجل لاعبو تنزانيا هدفين فقط.

وستقام المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، يوم 20 أكتوبر المقبل، بين سيمبا والأهلي في مدينة دار السلام بتنزانيا.

وأسفرت قرعة النسخة الأولى من مسابقة دوري السوبر الأفريقى التي أقيمت فى القاهرة، عن مواجهة النادي الأهلي ممثل مصر مع سيمبا التنزاني في الدور الأول من البطولة.

وفي حال فوزه على سيمبا ذهابا في تنزانيا يوم 20 أكتوبر وإيابا في مصر يوم 24 من نفس الشهر، سيواجه النادي الأهلي الفائز من مواجهة صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي في نصف النهائي.

وفيما يلي قرعة دوري السوبر الأفريقي:

الترجي × مازيمبي

الوداد × إنييمبا

صن داونز × بيترو أتلتيكو

الأهلي × سيمبا