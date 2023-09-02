شكرا لقرائتكم خبر عن جيان: بطل دورى السوبر الأفريقى سيكون مفاجأة.. والأهلى مرشح لأى لقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى نجم منتخب غانا الأسبق أسامواه جيان سعادته بالمشاركة في سحب قرعة دوري السوبر الأفريقي في نسختها الأولى التي ستنطلق في أكتوبر المقبل.

وقال جيان، في تصريحات صحفية عقب سحب القرعة مساء اليوم بالقاهرة: أرى أن بطولة دوري السوبر الأفريقي ستكون قوية للغاية؛ لأنها تضم أفضل 8 فرق في أفريقيا تقريباً.

وأضاف: الأهلي مرشح دائما للفوز بأي لقب أفريقي لكني أتوقع أن يكون بطل النسخة الأولى من دوري السوبر الأفريقي مفاجأة غير متوقعة للجميع.

وتابع: كل الفرق الثمانية ستسعى للفوز باللقب؛ لأن هذه نسخة استثنائية فهي تقام للمرة الأولى والجميع يسعى لحصد اللقب الأول.

واستطرد نجم غانا الأسبق: لأ اتفق مع من يقول إن الفرق ما زلت في فترة إعداد أو انطلاقة الموسم الجديد، وهذا قد يؤثر على المستوى الفني للبطولة.. فالفرق ما زالت في بداية الموسم، ولديها رغبة لتحقيق البطولات ولم تصب بالإجهاد كما يحدث في نهاية الموسم.

وأسفرت قرعة النسخة الأولى من مسابقة دوري السوبر الأفريقى التي أقيمت فى القاهرة، عن مواجهة النادي الأهلي ممثل مصر مع سيمبا التنزاني في الدور الأول من البطولة.

وفي حال فوزه على سيمبا ذهابا في تنزانيا يوم 20 أكتوبر وإيابا في مصر يوم 24 من نفس الشهر، سيواجه النادي الأهلي الفائز من مواجهة صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي في نصف النهائي.

وفيما يلي قرعة دوري السوبر الأفريقي:

الترجي × مازيمبي

الوداد × إنييمبا

صن داونز × بيترو أتلتيكو

الأهلي × سيمبا