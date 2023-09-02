شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبياد الخاص تناقش إنجازات مصر بعالمية برلين 2023 واستعدادات شتوية إيطاليا 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تشهد القاهرة، وعلى مدى 3 أيام ابتداء من يوم الإثنين 4 سبتمبر وحتى يوم 6 من نفس الشهر، أعمال اجتماعات الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يترأسه المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي.

ويحضر الاجتماع جميع أعضاء الرئاسة الإقليمية، الدكتور عماد محيي الدين، مدير عام الرياضة والتدريب، والدكتور شريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات، ونيبال فتوني مدير عام المبادرات، ومها يعقوب مدير الموازنة والموارد البشرية، رغدة مصطفى مدير المنح والاعتماد القانوني، ونهلة شاكر المدير الإداري، وليلة الشناوي مدير البرامج الصحية.

وتعد الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص التي أقيمت بالعاصمة الألمانية برلين في الفترة من 17 حتى 25 يونيو 2023 والتي شهدت مشاركة 190 دولة مثلها 7000 لاعب ولاعبة، من أهم الموضوعات التي ستتم مناقشتها، واستعراض كافة التقارير المتعلقة بها، وما حققته من نتائج، وكذلك استعدادات دول المنطقة للمشاركة في الألعاب العالمية الشتوية التي تستضيفها إيطاليا في تورينو في الفترة من 8 إلى 16 مارس 2025 .. وتشهد مشاركة 2500 لاعب و625 مدربًا و3000 متطوع وآلاف الأشخاص، بما في ذلك الطاقم والعاملون الطبيون وأفراد الأسرة ووسائل الإعلام والضيوف والمندوبون وأكثر من 300000 متفرج.



الأولمبياد الخاص الدولى



جانب من منافسات الأولمبياد الخاص



الأولمبياد الخاص

كما تشهد طاولة الاجتماعات على مدى أيامها الـ3، مناقشة التحديات التي تواجه حركة الأولمبياد الخاص بالمنطقة، وانطلاق برامجها لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط الاستراتيجية على مختلف الأصعدة.

وسيتم استعراض ما تم إنجازه من خطة عمل 2023، كما سيتم خلال الاجتماعات وضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل 2024 واستكمال الخطة الاستراتيجية الخمسية للأولمبياد الخاص 2021-2025.