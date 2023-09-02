شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مكى: اكتفينا بالأجانب الموجودين بسموحة ونبحث عن تدعيم بعض المراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن مكى، مدرب فريق سموحة، أن الصفقات الجديدة ظهرت بشكل قوى مع سموحة في المباريات الودية التي خاضها الفريق استعدادا للموسم الجديد 2023 /2024.

وقال أحمد حسن مكى، في تصريحات خاصة: "نبحث عن مواصلة دعم الفريق ببعض الصفقات لمواصلة سد كل الثغرات في الفريق، والحمد لله كل الصفقات التي تم التعاقد معها ظهرت بشكل مميز خلال مباريات الفريق الودية".

وأضاف مدرب سموحة: "اكتفينا بضم المغربى عبد اللطيف بن قسو والنيجيرى إيمانويل وتم تقديم الشكر لكل الأفارقة التي تم اختبارها في التدريبات الأخيرة، مع وجود صديق أوجولا ودوكو دودو وأبو بكر ليادى مستمر حتى الآن معنا".

وتابع أحمد حسن مكى: "خُضنا العديد من المباريات المهمة وتتبقى لنا 3 مواجهات ودية مع زد والداخلية وإنبى في فترة الإعداد، والمباريات تكشف لنا ما نحتاجه قبل غلق باب الانتقالات".

وحقق فريق سموحة فوزا على سبورتنج بهدفين نظيفين فى أولى المباريات الودية، قبل الفوز على الإنتاج الحربى بخماسية نظيفة، ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين نظيفين والفوز على فاركو بثلاثية، قبل أن يخسر من فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرا الفوز على بروكسى بهدف نظيف.

ونجح سموحة فى التعاقد مع محمود وحيد قادما من الأهلى والمغربى عبد اللطيف بن قسو، وفادى فريد من البنك الأهلى وأحمد خالد ومصطفى ميدو من أسوان، واستعارة مصطفى البدرى من الأهلى لمدة موسمين، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلى والاحتفاظ بخدمات محمد مغربى لموسم جديد، وإسلام جابر قادما من البنك الأهلى، واستعارة حمدى علاء لاعب وسط الزمالك موسما، وحسام هريدى لاعب النصر للتعدين، والنيجيري إيمانويل إيهيزو.