الزمالك يطلب نقل ودية السكة من الكلية الحربية

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أوسوريو من الجهاز الفني لفريق السكة الحديد نقل مباراة الفريقين الودية المقرر لها الأربعاء المقبل من الكلية الحربية إلى ملعب نادي السكة بمدينة.

ومن المقرر أن يستقر الجهازان الفنيان على مكان المباراة خلال ساعات والأقرب سيتم نقل المباراة.

من ناحية أخرى استقر الجاهز الفني لفريق السكة الحديد أحد أندية دوري المحترفين على خوص مباراة ودية يوم الإثنين المقبل أمام نادي الكوكب السعودي على ملعب السكة ضمن استعدادات السكة الحديد لانطلاق الموسم الجديد.

وفي سياق متصل، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خوض تدريبات الغد على فترتين.

ويؤدي الزمالك مرانه الصباحي بشكل طبيعي كما هو معتاد، على أن يخوض مراناً مسائياً فى نفس اليوم، استعداداً للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر الجاري فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.