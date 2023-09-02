شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز ينتظم فى تدريبات الإسماعيلى استعدادا للموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتظم التونسي حمدى النقاز، لاعب الإسماعيلي، في تدريبات ناديه مساء اليوم السبت استعدادا للموسم الجديد.

ووصل التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للنادى الإسماعيلى، صباح اليوم السبت الإسماعيلية، للانتظام فى فترة الإعداد للموسم الجديد، بعد تأجيل عودته أكثر من مرة بسبب التأشيرة.

وأعلن شادى موسى، وكيل أعمال التونسى حمدى النقاز لاعب الإسماعيلى، تراجعه عن فسخ تعاقده مع الدراويش وموافقته على خصم 50% من مستحقاته لدى النادى لدعمه فى الأزمة التى يمر بها بالفترة الأخيرة.

وقال شادى موسى، وكيل أعمال حمدى النقاز، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حمدى النقاز وافق على التنازل على 50% من مستحقاته لدى الإسماعيلى، ورحب باستكمال تعاقده مع النادى، تقديراً لجماهيره العريضة، وفى ظل وجود قيادة فنية جديدة تتيح له الفرصة للمشاركة مع الفريق الأصفر فى الموسم الجديد".

وفى سياق آخر، أكد محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلى، أن الأمور الفنية بكل شيء يخص الإسماعيلى في يد إيهاب جلال المدير الفني ونسعى لتلبية كل مطالبه وفقا للظروف التي يمر بها النادى.

وقال محسن عبد المسيح، في تصريحات خاصة: "كل الأمور الفنية تكون من قرارات إيهاب جلال ويحكمنا فى أى قرار فنى سواء بتجديد العقود أو استعارة اللاعبين بسقف التعاقدات وموافقة إيهاب جلال وكلنا نهتم بالأمور الإدارية".