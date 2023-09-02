شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يؤدى تدريبات إضافية فى نادى السكة قبل معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طارق حامد، لاعب اتحاد جدة السعودي والمنتخب الوطني، اليوم، خوض تدريبات إضافية يومية مع فريق السكة الحديد أحد أندية دوري المحترفين، وذلك قبل أيام من انضمام المعسكر المنتخب الأول استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس الوديتين.

وحصل طارق حامد على إذن من الجهاز الفني لفريق السكة على خوض التدريبات مع الفريق لحين الانضمام المعسكر المنتخب، وهو ما وافق عليه أمير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق السكة الحديد.