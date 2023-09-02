شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على جوائز الأفضل فى موسم 2023 للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، جوائز الأفضل في الموسم الماضي، وذلك على هامش انطلاق نهائي بطولة باريس، أول بطولة بلاتينيوم في الموسم الجديد.

وسيطر نجوم الاسكواش المصريون على جوائز الأفضل، حيث تم اختيار البطلة الصاعدة أمينة عرفي بطلة العالم للناشئات كأفضل موهبة صاعدة، وعلي فرج بطل العالم والمصنف الأول عالمياً كأفضل لاعب، بينما تقاسمت نور الشربيني ونوران جوهر جائزة أفضل لاعبة.

وجاءت جوائز رابطة المحترفين كالتالي:

أفضل لاعبة في رابطة المحترفين تحت 23 سنة وأفضل لاعبة من رابطة المحترفين فيchallenger tour: أمينة عرفي





- أفضل لاعب في الموسم: علي فرج

- أفضل لاعبة في الموسم: نور الشربيني بالتقاسم مع نوران جوهر

- الروح الرياضية: علي فرج

- أفضل تسديدة: نور الطيب

- أفضل مباراة للرجال: مواجهة كريم عبد الجواد ومحمد الشوربجي في بطولة بريطانيا المفتوحة

- أفضل مباراة للسيدات: نهائي بطولة العظماء الثمانية بين نوران جوهر وهانيا الحمامي