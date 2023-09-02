- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على جوائز الأفضل فى موسم 2023 للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، جوائز الأفضل في الموسم الماضي، وذلك على هامش انطلاق نهائي بطولة باريس، أول بطولة بلاتينيوم في الموسم الجديد.
وجاءت جوائز رابطة المحترفين كالتالي:
أفضل لاعبة في رابطة المحترفين تحت 23 سنة وأفضل لاعبة من رابطة المحترفين فيchallenger tour: أمينة عرفي
- أفضل لاعب في الموسم: علي فرج
- أفضل لاعبة في الموسم: نور الشربيني بالتقاسم مع نوران جوهر
- الروح الرياضية: علي فرج
- أفضل تسديدة: نور الطيب
- أفضل مباراة للرجال: مواجهة كريم عبد الجواد ومحمد الشوربجي في بطولة بريطانيا المفتوحة
- أفضل مباراة للسيدات: نهائي بطولة العظماء الثمانية بين نوران جوهر وهانيا الحمامي
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز