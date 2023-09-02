حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 2-9-2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 2-9-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على إراحة محمد صلاح لاعب ليفربول فى مباراة إثيوبيا المقرر لها 8 سبتمبر

إراحة محمد صلاح من مواجهة مصر وإثيوبيا ومشاركته فى ودية تونس

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على إراحة محمد صلاح لاعب ليفربول فى مباراة إثيوبيا المقرر لها 8 سبتمبر، خاصة بعد ضمان المنتخب التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2024 وتصدر المجموعة، على أن يشارك صلاح فى مباراة تونس يوم 12 المقرر إقامتها باستاد الدفاع.

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