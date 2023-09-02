شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يفوز على بلدية المحلة 3 / 2 وديا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فيوتشر الفوز على فريق بلدية المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم السبت، استعدادا للموسم الجديد 2023 / 2024.

سجل أهداف فيوتشر كل من: مروان محسن "هدفا" وأحمد عاطف "هدفين"، فيما جاء هدفا بلدية المحلة عن طريق محمود سمانة.

وكان بلدية المحلة قد أعلن التعاقد مع كل من: حسام أشرف وماجد هاني ومحمد عادل أمو لاعب المقاصة وبيراميدز السابق، وهشام حافظ لاعب فيوتشر، ويوسف حسن القادم من صفوف بورتو السويس، وكريم أشرف هداف دكرنس، الكونغولي سيمبا أوليمبا، عبدالناصر "دي ماريا"، ومحمد أميسي لاعب رودا جيه سي الهولندي، مؤمن راضي لاعب إنبي، ومحمد أشرف لاعب بورتو السويس.

ويواصل فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق، الاستعدادات للمشاركة بالدوري الممتاز موسم 2023-2024.