شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يلتقى بوروندى فى افتتاح البطولة الأفريقية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة مع نظيره بوروندى مساء غد الأحد فى لقاء افتتاح البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 و حتى 14 سبتمبر الجارى، ومن المقرر أن يقام لقاء منتخب مصرأمام بوروندى عقب حفل الافتتاح مباشرة المحدد له السابعة مساء.

ويقع منتخب مصرفى المجموعة الأولى بجانب بوروندي والجزائر، فيما ضمت المجموعة الثانية، تونس ومالى وتنزانيا وتشاد، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا، وضمت المجموعة الرابعة، المغرب ورواندا والسنغال وجامبيا، بينما لم تؤكد الكونغو برازافيل الوصول حتى الآن.

وحضر قرعة البطولة، ياسر قمر رئيس اللجنة العليا للبطولة والاتحاد المصرى للعبة، وعمرو مخلوف نائب رئيس البطولة، وهناء حمزة نائب رئيس اتحاد الطائرة، وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة، ووائل قنديل وتامر بيبرس عضوا مجلس الإدارة أيضا وحسن عابد مدير البطولة، فضلا عن فؤاد عبد السلام رئيس لجنة الاحتكام فى الاتحاد الأفريقى للعبة.

وشهدت آخر استعدادات منتخب مصر للكرة الطائرة الأول للرجال الفوز على نظيره المغربى 3/1 وديا، فى إطار آخر ودياته بعد تلقى خسارة من ليبيا 3/0، قبل الاتفاق على خوض شوط إضافي نجح الفراعنة فى الفوز به بنتيجة 25/14.

وخاض منتخب رجال الكرة الطائرة معسكرا خارجيا قويا فى تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، شهد وديات أوروبية قوية أيضا فى إطار الاستعدادا للمنافسة.

من جانبه، أكد تامر بيبرس، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة سابقا، حضور الجماهير فى بطولة أفريقيا بكامل الطاقة الاستيعابية للصالات المستضيفة للقاءات.