اخبار الرياضه

شاهد نجوم الأهلى فى جولة حرة بمدينة فيينا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نجوم الأهلى فى جولة حرة بمدينة فيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واللاعبين على القيام بجولة حرة في مدينة فيينا، اليوم السبت على هامش معسكر إعداد الفريق المقام حاليا في النمسا.

 

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد قام بمنح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الأحد بصورة طبيعية، وفقا للبرنامج التدريبي المحدد مسبقا.

 

وكان الأهلي قد خاض تدريبات قوية على مدار الأيام الماضية، وتنوعت الحصص التدريبية بين الجوانب البدنية والفنية، في إطار خطة الجهاز الفني للوصول باللاعبين لأفضل جاهزية فنية وبدنية، وتحقيق أقصى استفادة من المعسكر الخارجي، قبل انطلاقة الموسم الجديد.

 

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر الإعداد بالنمسا حتى يوم 6 سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، الذي سيبدأ بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي.

 

5ad7a9b1-0ae8-46c3-a938-693b0c87f5bb

 

 

371329201_643278184563900_8555674085218383765_n

 

 

372649784_643278061230579_949623000348369858_n

 

 

373625798_643277907897261_9027800169337497265_n

 

 

374284467_643278014563917_5680564527533935766_n

 

 

374423273_643278237897228_2286986145440228228_n
 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements