شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نجوم الأهلى فى جولة حرة بمدينة فيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واللاعبين على القيام بجولة حرة في مدينة فيينا، اليوم السبت على هامش معسكر إعداد الفريق المقام حاليا في النمسا.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد قام بمنح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الأحد بصورة طبيعية، وفقا للبرنامج التدريبي المحدد مسبقا.

وكان الأهلي قد خاض تدريبات قوية على مدار الأيام الماضية، وتنوعت الحصص التدريبية بين الجوانب البدنية والفنية، في إطار خطة الجهاز الفني للوصول باللاعبين لأفضل جاهزية فنية وبدنية، وتحقيق أقصى استفادة من المعسكر الخارجي، قبل انطلاقة الموسم الجديد.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر الإعداد بالنمسا حتى يوم 6 سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، الذي سيبدأ بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي.