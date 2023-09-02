شكرا لقرائتكم خبر عن ميكيسونى عن مواجهة الأهلى: "لا أستطيع الانتظار للعب ضد أصدقائى القدامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث لويس ميكيسوني، لاعب الأهلي السابق وسيمبا الحالي، عن مواجهة فريقه للأهلى في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة دوري السوبر الأفريقي، وقال ميكيسوني في تغريدة له عبر منصة "X" عن مواجهة الأهلي: "لا أستطيع الانتظار للعب ضد أصدقائي القدامى".

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لخوض منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى، حيث يواجه الأحمر نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة الافتتاحية بالبطولة.

وستقام المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، يوم 20 أكتوبر المقبل، بين سيمبا والأهلي في مدينة دار السلام بتنزانيا.

وأسفرت قرعة النسخة الأولى من مسابقة دوري السوبر الأفريقى التي أقيمت فى القاهرة، عن مواجهة النادي الأهلي ممثل مصر مع سيمبا التنزاني في الدور الأول من البطولة.

وفي حال فوزه على سيمبا ذهابا في تنزانيا يوم 20 أكتوبر وإيابا في مصر يوم 24 من نفس الشهر، سيواجه النادي الأهلي الفائز من مواجهة صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي في نصف النهائي.

وفيما يلي قرعة دوري السوبر الأفريقي:

الترجي × مازيمبي

الوداد × إنييمبا

صن داونز × بيترو أتلتيكو

الأهلي × سيمبا