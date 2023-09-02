شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تتوج ببطولة باريس للاسكواش وتستعيد صدارة التصنيف العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش ببطولة باريس للاسكواش، التى استضافتها العاصمة الفرنسية، كأول بطولة بفئة البلاتينيوم بالموسم الجديد، فى الفترة بين 27 أغسطس حتى 2 سبتمبر، بقيمة جوائز مادية تصل 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشربيني على مواطنتها نوران جوهر في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-4, 11-8, 11-5.

بهذا الفوز تستعيد نور الشربيني صدارة التصنيف العالمي بعد تغلبها على المصنفة الأولى، وتتويجها بأول بطولة بلاتينيوم في الموسم الجاري.

يذكر أن نهائي الرجال بين البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً للرجال والبيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني ستنطلق بعد قليل.