شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم السبت 2 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستغل خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، تواجد الفريق الأحمر فى معسكره المغلق بالنمسا، والذى يستمر حتى 4 سبتمبر الجاري، لإنهاء ملف تمديد عقود ثلاثة لاعبين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم المقبل، ويحق لهم التوقيع لاي نادٍ فى يناير المقبل.
خالد بيبو يتحدث عن مكاسب معسكر الأهلى فى النمسا قبل الموسم الجديد
تاريخ مواجهات الأهلى وسيمبا قبل مواجهة دورى السوبر الأفريقى
التقى الأهلي وسيمبا التنزاني في 4 مواجهات تاريخية جمعتهما في دوري أبطال أفريقيا قبل أن تتجدد المواجهة هذه المرة ضمن منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى، حيث يواجه الأحمر نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة الافتتاحية بالبطولة.
عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى جلسة مع المغربى رضا سليم على هامش معسكر الفريق المقام حالياً بالنمسا لمنح اللاعب بعض التعليمات التي تتعلق بأداؤه في التدريبات حتى يستغلها جيداً لحجز مكان أساسى بتشكيلة المارد الأحمر في الموسم الجديد.
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