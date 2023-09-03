شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم السبت 2 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، تواجد الفريق الأحمر فى معسكره المغلق بالنمسا، والذى يستمر حتى 4 سبتمبر الجاري، لإنهاء ملف تمديد عقود ثلاثة لاعبين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم المقبل، ويحق لهم التوقيع لاي نادٍ فى يناير المقبل.

خالد بيبو يتحدث عن مكاسب معسكر الأهلى فى النمسا قبل الموسم الجديد

أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الأمور داخل معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليا فى النمسا تسير بشكل طيب للغاية.