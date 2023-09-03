شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بيراميدز الدوليون يغادرون معسكر فريقهم فى تركيا للانضمام للمنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر اللاعبون الدوليون السبعة من لاعبي نادي بيراميدز، معسكر الإعداد المقام في تركيا، في طريق العودة إلى القاهرة، من أجل الانتظام في صفوف منتخبي مصر الأول والأولمبي.

وغادر المعسكر لاعبو المنتخب الأول الستة، علي جبر ومحمد حمدي ومحمد رضا بوبو ومحمود مرعي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل للانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لخوض مباراتي إثيوبيا وتونس خلال معسكر سبتمبر الدولي.

كما غادر محمود صابر من أجل الانضمام لصفوف منتخب مصر الأولمبي، الذي يستعد لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب روسيا، في إطار الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس الصيف المقبل.