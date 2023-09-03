شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يخضع لبرنامج خاص فى الزمالك بعد وصوله القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، برنامج خاص للتونسي سيف الدين الجزيرى بعد عودته إلى القاهرة اليوم السبت وانتهاء إجازته.

وطلب أوسوريو سيف الجزيرى بالالتزام بالبرنامج المخصص له قبل الانتظام في تدريبات الفريق الأبيض بداية من الغد، خاصة أنه لم يشارك في مران اليوم بسبب إرهاق السفر.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر الجاري فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

فى ذات الصدد، خضع رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا لقياسات بدنية وطبية صباح اليوم السبت.

وخضع الرباعي لقياسات بدنية وطبية في أحد المراكز الطبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ولم يخضع الرباعي للقياسات البدنية الأولى التي خضع لها الفريق، ومن المقرر أن يعودوا للمشاركة في التدريبات الجماعية بداية من غد الأحد.