7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 2-9-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: أسفرت قرعة النسخة الأولى من مسابقة دورى السوبر الأفريقى التي أقيمت فى القاهرة، عن العديد من المواجهات النارية، والتى تشهد مشاركة أفضل أندية كرة القدم في الترتيب على مستوى القارة الأفريقية.

بلدية المحلة يعلن التعاقد مع ماجد هاني لاعب الزمالك

أعلن نادي بلدية المحلة التعاقد مع ماجد هاني لاعب الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد 2023 / 2024. أصدر اللاعبون السبعة "محمد حمدي زكي، أحمد عبد العزيز، أحمد داود، كريم مصطفى، محمد فتحي، عمر بسام، أحمد موسى"، والذين كانوا قد تقدموا بشكوى إلى اتحاد الكرة ومركز التسوية والتحكيم ضد نادي المقاولون العرب بسبب عدم حصولهم على مكافآت البقاء بالدوري، وبادعاء التلاعب بعقودهم، خلال تواجدهم بنادى المقاولون بياناً للرد على النادي. استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على إراحة محمد صلاح لاعب ليفربول فى مباراة إثيوبيا المقرر لها 8 سبتمبر، خاصة بعد ضمان المنتخب التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2024 وتصدر المجموعة، على أن يشارك صلاح فى مباراة تونس يوم 12 المقرر إقامتها باستاد الدفاع.

أعلن خالد قمر، لاعب الجونة والاتحاد والزمالك السابق، فسخ تعاقده مع نادى الداخلية بعدما وقع للفريق في الانتقالات الصيفية الحالية.

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أنهى منتخب مصر الأول لكرة السلة مشاركته فى كأس العالم المقامة فى الفلبين، بالخسارة أمام نيوزيلندا بنتيجة 88-86.