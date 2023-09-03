7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 2-9-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: أسفرت قرعة النسخة الأولى من مسابقة دورى السوبر الأفريقى التي أقيمت فى القاهرة، عن العديد من المواجهات النارية، والتى تشهد مشاركة أفضل أندية كرة القدم في الترتيب على مستوى القارة الأفريقية.
بلدية المحلة يعلن التعاقد مع ماجد هاني لاعب الزمالك
استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على إراحة محمد صلاح لاعب ليفربول فى مباراة إثيوبيا المقرر لها 8 سبتمبر، خاصة بعد ضمان المنتخب التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2024 وتصدر المجموعة، على أن يشارك صلاح فى مباراة تونس يوم 12 المقرر إقامتها باستاد الدفاع.
أعلن خالد قمر، لاعب الجونة والاتحاد والزمالك السابق، فسخ تعاقده مع نادى الداخلية بعدما وقع للفريق في الانتقالات الصيفية الحالية.
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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