أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 2-9-2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 2-9-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: يستغل خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، تواجد الفريق الأحمر فى معسكره المغلق بالنمسا، والذى يستمر حتى 4 سبتمبر الجاري، لإنهاء ملف تمديد عقود ثلاثة لاعبين.

بلدية المحلة يعلن التعاقد مع ماجد هاني لاعب الزمالك

أعلن نادي بلدية المحلة التعاقد مع ماجد هاني لاعب الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد 2023 / 2024. الإسماعيلى يسجل أحمد عادل وكريم عرفات والوحش بالقائمة الإضافية استقر مسئولو نادى الإسماعيلى على إضافة الثلاثى "أحمد عادل عبد المنعم وكريم عرفات وعمر الوحش" لقائمة الدراويش فى الموسم الجديد 2023/ 2024. يستغل خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، تواجد الفريق الأحمر فى معسكره المغلق بالنمسا، والذى يستمر حتى 4 سبتمبر الجاري، لإنهاء ملف تمديد عقود ثلاثة لاعبين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم المقبل، ويحق لهم التوقيع لاي نادٍ فى يناير المقبل. أصدر اللاعبون السبعة "محمد حمدي زكي، أحمد عبد العزيز، أحمد داود، كريم مصطفى، محمد فتحي، عمر بسام، أحمد موسى"، والذين كانوا قد تقدموا بشكوى إلى اتحاد الكرة ومركز التسوية والتحكيم ضد نادي المقاولون العرب بسبب عدم حصولهم على مكافآت البقاء بالدوري، وبادعاء التلاعب بعقودهم، خلال تواجدهم بنادى المقاولون بياناً للرد على النادي. يقام الثلاثاء المقبل، عزاء سعيد الجدى نجم نادى الزمالك السابق، فى مسجد الحامدية الشاذلية والذى وافته المنية أمس الجمعة بعد صراع طويل مع المرض. استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على إراحة محمد صلاح لاعب ليفربول فى مباراة إثيوبيا المقرر لها 8 سبتمبر، خاصة بعد ضمان المنتخب التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2024 وتصدر المجموعة، على أن يشارك صلاح فى مباراة تونس يوم 12 المقرر إقامتها باستاد الدفاع. عزاء سعيد الجدى نجم الزمالك الأسبق فى الحامدية الشاذلية الثلاثاء المقبل لاعبو المقاولون السبعة يجهزون 4 بلاغات.. والنادى يرد: لدينا مستندات

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