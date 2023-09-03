أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 2-9-2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 2-9-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: يستغل خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، تواجد الفريق الأحمر فى معسكره المغلق بالنمسا، والذى يستمر حتى 4 سبتمبر الجاري، لإنهاء ملف تمديد عقود ثلاثة لاعبين.
بلدية المحلة يعلن التعاقد مع ماجد هاني لاعب الزمالك
الإسماعيلى يسجل أحمد عادل وكريم عرفات والوحش بالقائمة الإضافية
استقر مسئولو نادى الإسماعيلى على إضافة الثلاثى "أحمد عادل عبد المنعم وكريم عرفات وعمر الوحش" لقائمة الدراويش فى الموسم الجديد 2023/ 2024.
يستغل خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، تواجد الفريق الأحمر فى معسكره المغلق بالنمسا، والذى يستمر حتى 4 سبتمبر الجاري، لإنهاء ملف تمديد عقود ثلاثة لاعبين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم المقبل، ويحق لهم التوقيع لاي نادٍ فى يناير المقبل.
يقام الثلاثاء المقبل، عزاء سعيد الجدى نجم نادى الزمالك السابق، فى مسجد الحامدية الشاذلية والذى وافته المنية أمس الجمعة بعد صراع طويل مع المرض.
استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على إراحة محمد صلاح لاعب ليفربول فى مباراة إثيوبيا المقرر لها 8 سبتمبر، خاصة بعد ضمان المنتخب التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2024 وتصدر المجموعة، على أن يشارك صلاح فى مباراة تونس يوم 12 المقرر إقامتها باستاد الدفاع.
أسفرت قرعة النسخة الأولى من مسابقة دورى السوبر الأفريقى التي أقيمت فى القاهرة، عن العديد من المواجهات النارية، والتى تشهد مشاركة أفضل أندية كرة القدم في الترتيب على مستوى القارة الإفريقية.
أعلن خالد قمر، لاعب الجونة والاتحاد والزمالك السابق، فسخ تعاقده مع نادى الداخلية بعدما وقع للفريق في الانتقالات الصيفية الحالية.
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
كشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن المقاولون ينتظر حتى الآن رد النادي الأهلي على طلب استعارة عمار حمدي لاعب الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
أعلن نادى الاتحاد السكندرى التعاقد مع أحمد ياسين، مدافع البنك الأهلى، بعقد يمتد لموسم واحد، مع وجود بند يتيح انتقاله لزعيم الثغر بصفة نهائية عقب نهاية الموسم.
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