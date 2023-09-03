شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار: سيمبا لا يقلق الأهلى.. والمهم مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مختار مختار، نجم الأهلي السابق، على قرعة دوري السوبر الأفريقي ووقوع النادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني.

وقال مختار مختار، في تصريحات تليفزيونية، إن مواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي البطولة لن تكون صعبة.

وأضاف: "سيمبا التنزاني هو اللي قلقان من مواجهة الأهلي، ولكن أنا شايل هم مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي".

وتابع: "الأهلي قادر على الفوز على أي فريق في أفريقيا ولكن حسابتنا بتختلف قبل مواجهة فريق صن داونز دائما".

وعلق نجم الأهلي السابق، على ملف مهاجم الأهلي الجديد واحتراف محمد شريف في الدوري السعودي، قائلا إن الأهلي فريق متكامل وقادر على تعويض عدم التعاقد مع مهاجم جديد ولكن بشكل مؤقت.

وواصل مختار مختار معلقًا على احتراف محمد شريف: "لاعب جيد والاحتراف في الدوري السعودي سيساهم في تطوير مستواه".