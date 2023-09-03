شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة القدم للسيدات يواجه المغرب مرتين وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للسيدات، مباراتين وديتين مع المغرب، خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار الاستعداد للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم للسيدات 2024.

واتفق الاتحاد المصري لكرة القدم مع نظيره الاتحاد المغربي على إقامة مباراتين وديتين بين منتخبي مصر والمغرب، لكرة القدم النسائية خلال شهر سبتمبر.

في سياق متصل، وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، على مشاركة منتخب مصر الأول للكرة النسائية تحت قيادة محمد كمال المدير الفنى، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024.

وتسلم اتحاد الكرة مؤخرا خطابا من الاتحاد الأفريقى يطلب فيه تحديد موقف منتخبي مصر الأول لكرة القدم النسائية، ومنتخب مصر تحت 20 عامًا، من المشاركة في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات، وقرر اتحاد الكرة المشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولتين.