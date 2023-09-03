رونالدو يواصل التألق مع النصر ويتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي



المنامة - ياسر ابراهيم - حقق النصر فوزاً جديداً، جاء على حساب نادي الحزم بنتيجة 5-1، في المباراة التي دارت السبت، على ملعب نادي الحزم، ضمن الأسبوع الخامس من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

ويدين "العالمي" بالفوز لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تألق بشكل خاص في هذه المباراة، بعد أن سجل هدفاً، وقدّم تمريرتين حاسمتين لبقية زملائه ليواصل إبداعاته المميزة مع النصر هذا الموسم.

وبادر لاعب المنتخب السعودي عبد الرحمن غريب بالتسجيل للنصر في الدقيقة 33، بعد أسيست رائع من اللاعب السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي، بينما أضاف عبد الله الخيبري الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت البديل للشوط الأول.

وعاد "صاروخ ماديرا" ليؤكد مستواه المميز في هذه المواجهة، بعد أن وضع زميله البرتغالي أوتافيو أمام شباك فارغة في الدقيقة 57، إثر تبادل للكرة رائع مع اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي وضعه في انفراد مع الحارس، لكن رونالدو فضّل تمرير الكرة لزميله.

وأصرّ كريستيانو على ترك بصمته في هذه المواجهة، إثر تسجيله بنفسه الهدف الرابع في الدقيقة 68، بعد أن أرجع له غريب الهدية بتمريرة حاسمة دقيقة، ثم قدم اللاعب نفسه "أسيست" آخر، لكن هذه المرة للنجم السنغالي ساديو ماني الذي أسكن الكرة ببراعة في الزاوية البعيدة عن حارس المرمى التونسي أيمن دحمان في الدقيقة 78.

وبهذا الهدف الذي سجله رونالدو، أصبح يحتل بمفرده صدارة ترتيب الهدافين في الدوري السعودي، برصيد 5 أهداف، بعد أن كان يشترك في المركز الأول مع لاعب نادي الاتحاد، الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي سجل حتى الآن 5 أهداف في المسابقة.

وأصبح اللاعب السابق لريال مدريد الإسباني، بتمريرتيه الحاسمتين أيضاً، أكثر لاعب قدم تمريرات حاسمة منذ بداية الدوري السعودي، برصيد 4 تمريرات، ليحتل أيضاً المرتبة الأولى لكن بالشراكة مع اللاعب البرازيلي ماتيوس لاعب فريق التعاون.

(العربي الجديد)