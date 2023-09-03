شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات يكشف تفاصيل مكالمة فيتوريا وكولر بشأن الدوليين فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى محمد بركات، نجم الأهلي السابق، تفاصيل مكالمة روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، ومارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، وكافة التفاصيل الخاصة بالدوليين في الأهلي.

وأكد محمد بركات، في تصريحات تليفزيونية: "كولر وفيتوريا تحدثوا في بداية شهر أغسطس لكن وقتها لم يكن تم تحديد موعد السوبر الأفريقي".

وأضاف: "كولر لديه كل الحق في طلب استبعاد لاعبيه الأربعة في المنتخب وذلك بسبب مباراة السوبر الأفريقي لأنها مباراة بطولة، ولكن هقولكوا الناحية الثانية بيفكروا إزاي، ولكن الموضوع هيبقى في حل بالنهاية".

وتابع: "فيتوريا من الناحية الثانية شايف أن مصر في التصنيف الخامس ونيجيريا في التصنيف السادس، ولو منتخب مصر خسر مباراتين إثيوبيا وتونس، مصر ستكون في التصنيف السادس وهيتم استبعاده من صدارة المجموعة بسبب كوت ديفوار لتنظيمها للبطولة".

واستطرد: "هناك تواصلا أكثر من مرة حدث بيني وبين حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، لحل أزمة الدوليين في الأهلي".

وأردف: "البعض قال إنه لا يوجد أي تواصل بين الأهلي واتحاد الكرة وهذا الكلام غير صحيح بالمرة".

واختتم بركات تصريحاته قائلا: "هناك تواصل دائم بيني وبين خالد بيبو لحل الأزمة وهناك حل سيرضي مصلحة جميع الأطراف".

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى، فيما تواجد محمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح في خط الدفاع، فيما تواجد طارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة، ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو في الوسط، كما تواجد في الخط الأمامي، مصطفى فتحي ومحمد صلاح وعمر مرموش وإبراهيم عادل، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وأسامة فيصل.

وشهدت القائمة تواجد لاعبي الأهلي بشكل طبيعي رغم طلب النادي الأحمر باستثناء لاعبيه من المشاركة في المباراتين؛ بسبب ارتباط الفريق بمواجهة اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر، وضم فيتوريا الرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية للقائمة.

ويلعب منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، قبل مواجهة تونس وديا يوم 12 من الشهر ذاته، وحسم المنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة ثم غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط ثم مالاوي وإثيوبيا في المركز الثالث والرابع برصيد 4 نقاط.