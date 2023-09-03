شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة السلة: روى رانا يرحب بتجديد عقده مع منتخب مصر.. ونتابع المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عمرو مصيلحي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة والمشرف على لجنة المنتخبات، عن موقف الكندي روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر بعد انتهاء مشاركة الفراعنة في كأس العالم.

وقال مصيلحي، في تصريحات تليفزيونية: "أوجه الشكر لصديقي محمد عبد المطلب الذي أصر على وجود روي رانا، وقاد التفاوض معه لتدريب المنتخب".

وأضاف: "فتحنا خطوط اتصال مع روي رانا ووكيل أعماله من أجل تجديد عقده، وجلست معه بصحبة مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد خلال تواجدنا في الفلبين ووضعنا خطوطا عريضة لتجديد العقد".

وتابع: "روي رانا يرحب بالاستمرار مع منتخب مصر وخوض منافسات الملحق المؤهل لأولمبياد باريس 2024، نحن نملك فريق محترم ولدينا قاعدة ناشئين على مستوى عالي والمدرب يملك خطة محترمة لنقل كرة السلة المصرية في مكان أفضل خلال السنوات المقبلة".

واختتم عمرو مصيلحي تصريحاته قائلا: "هناك لاعبون مصريون موجودون في أمريكا سينضمون للمنتخب في الفترة المقبلة على غرار باتريك جاردنر، روي رانا يتابعهم جيدًا ومحمد سليم مدرب المنتخب يفتح خطوط اتصال دائمًا مع اللاعبين المصريين الموجودين في الخارج".