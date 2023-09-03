شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى: نصحت إمام عاشور باللعب للأهلى.. وأنا تحت أمر النادى فى أى وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمدى فتحي، لاعب الوكرة القطري والأهلي السابق، أنه تحدث مع إمام عاشور في معسكر المنتخب من أجل العودة للعب في النادي الأهلي حال التفكير في قطع رحلته في أوروبا، وأنه تحت أمر الأهلي في أي وقت.

وقال حمدي فتحي، في مداخلة مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "سأعود لمصر اليوم من أجل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى استعدادا لمواجهة إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا".

وأضاف حمدى فتحي: الدورى القطرى قوي جدا المنافسة كبيرة بين جميع الفرق، وقدمنا مباراة كبيرة أمام السد وأهدرنا العديد من الفرص وكنا الأقرب للفوز ولكن التعادل مع السد شيء مميز، والأجواء في قطر ممتازة وسعيد بالتواجد هنا.

وتابع: الجمهور المصرى وبالذات الأهلاوية يتواجد في مباريات الوكرة في قطر من أجل تشجيعي ولن أستطيع أن أعطيهم حقهم.

واستطرد: مفاوضات الوكرة القطري معي من شهر رمضان الماضي قبل مواجهة الترجى التونسى في بطولة أفريقيا ولكن لم أتحدث عنه حتى لا أشتت تركيز الفريق، وكنت أرغب في الخروج بطريقة لا تسبب أي مشاكل للفريق، وانتظرت بعد التتويج بكل البطولات.

وأردف: كولر تحدث معي أنه لا يرغب في رحيلي، ولكن تحدثت معه برغبتي في الاحتراف في هذا الوقت وتفهّم موقفي، وأكدت له وجود أكثر من بديل لي في هذا المكان.

وعن صفقة إمام، قال حمدي: صفقة إمام عاشور ليست لها علاقة برحيلي، واتصلت على إمام وباركت له وكنت تحدث معه من قبل وقلت له لو كنت تريد العودة لمصر يجب أن تلعب في الأهلي، وكنت سأرحب بإمام حتى لو لم أرحل عن الأهلي.

واختتم حمدي حمدي تصريحاته قائلا: أشكر إدارة الأهلي على موافقتها على خوض تجربة الاحتراف في الوكرة، وأنا رهن إشارة النادى الأهلي بعد نهاية عقدي.. الأهلي دعم صفوفه بشكل جيد وقادر على الحفاظ على كل البطولات.