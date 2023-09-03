شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: مستعدون للوقوف مع أى شخصية قادرة على خدمة الزمالك وموقفى سأعلنه خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أنه سيعلن موقفة من خوض الانتخابات خلال الأيام القليلة القادمة ومستعد أن نقف مع أي شخصية قادرة على خدمة الزمالك.

وقال أيمن يونس خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: الزمالك كيان واحد ولا مجال للحديث عن أسرة اليد أو القدم، وإدارة الزمالك لا يمكن أن تتم بشكل فردي وتحتاج التكاتف الجميع.

وتابع نجم الزمالك السابق: أراهن على وعي الجمعية العمومية لنادي الزمالك في اختيار مجلس الإدارة، وهدفي خدمة الزمالك بعيدا عن أي منصب.

وأضاف أيمن يونس: الدنيا تقدمت من حولنا بشكل رهيب ونحن ما زلنا نتحرك وفقا للألوان، والقادم صعب للزمالك ولابد من وجود برنامج واضح ومحدد الأهداف.

وأوضح: مستعدون للوقوف مع أي شخصية قادرة على خدمة الزمالك، وهذا الوقت لا مكان للانتهازيين ولا محبي الكرسي بدون عمل، ويجب أن يكون له هدف واضح وبرنامج يفيد الزمالك.

وتابع أيمن يونس: قراري الحاسم من خوض الانتخابات سأعلنه خلال أيام وأتمنى أن يتقدم للانتخابات كل كوادر الزمالك من أجل إعادة الزمالك للمنافسة في كل بالألعاب.