شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يبدأ تجهيز كريم عرفات للموسم الجديد بعد تمديد إعارته مع الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع إيهاب جلال، المدير الفني للاسماعيلى، برنامجاً بدنياً لكريم عرفات لاعب الفريق يؤديه تحت إشراف أحمد سامح مخطط أحمال الدراويش، بعد انتظام اللاعب فى التدريبات الجماعية للفريق عقب تمديد تعاقده.

وكان مجلس الإسماعيلي المنتخب قد دخل فى مفاوضات مع مسئولي فيوتشر لتفعيل عقد إعارة اللاعب والذي يمتد لموسمين، ورحب مسئولو الأخير باستكمال الإعارة فى ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع الجانبين.

ويعد كريم عرفات أحد العناصر الرئيسية ضمن صفوف الفريق والتي نجحت في إثبات جدارتها وتقديم أوراق اعتمادها خلال منافسات الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي تعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة قادما من فيوتشر لمدة موسمين وليس موسما واحدا.