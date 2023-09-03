شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يطلب تقريرا طبيا عن حالة مابولولو فى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، تقريراً طبياً شاملاً عن حالة الأنجولى كريستوفر مابولولو مهاجم الفريق، بعد تعرضه للإغماء فى ودية البنك الأهلى، خاصة أن المدير الفنى يرغب فى الاطئنان على اللاعب من الناحية الطبية.

ويواصل مابولولو الخضوع لفحوصات طبية بعد تعرضه للإصابة في ودية البنك الأهلى التي أقيمت الخميس الماضى وانتهت بفوز سيد البلد بهدف نظيف وديا، خاصة أن اللاعب العناصر والركائز الأساسية في صفوف الفريق.

وحصل الأنجولى كريستوفر مابولولو على جائزة أفضل مهاجم فى موسم 2023 / 2024، خلال حفل MEFA لتوزيع جوائز الأفضل فى الشرق الأوسط.

وقال مابولولو، فى تصريحات أثناء استلامه الجائزة، "سعيد بالحصول على جائزة أفضل مهاجم في مصر، وأتمنى مواصلة الأداء الكبير خلال الفترة المقبلة مع نادي الاتحاد السكندري".

وأضاف مابولولو: "أستعد بكل قوة في الوقت الحالي، من أجل تقديم أفضل أداء مع الاتحاد السكندري في الموسم الجديد، وبالتأكيد تواصلت مع أمادو فلافيو من أجل معرفة الدوري المصري، وأبلغني أنه الدورى الأقوى في قارة أفريقيا والشرق الأوسط، خلال الفترة الحالية".