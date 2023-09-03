منتخب مصر للكرة الطائرة يواجه بوروندى فى افتتاح البطولة الأفريقية

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة مع نظيره بوروندى مساء اليوم الأحد، فى لقاء افتتاح البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 و حتى 14 سبتمبر الجارى، باستاد القاهرة.

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب بوروندي والجزائر، فيما ضمت المجموعة الثانية، تونس ومالى وتنزانيا وتشاد، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا، وضمت المجموعة الرابعة، المغرب ورواندا والسنغال وجامبيا، بينما لم تؤكد الكونغو برازافيل الوصول حتى الآن.

وحضر قرعة البطولة، ياسر قمر رئيس اللجنة العليا للبطولة والاتحاد المصرى للعبة، وعمرو مخلوف نائب رئيس البطولة، وهناء حمزة نائب رئيس اتحاد الطائرة، وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة، ووائل قنديل وتامر بيبرس عضوا مجلس الإدارة أيضا وحسن عابد مدير البطولة، فضلا عن فؤاد عبد السلام رئيس لجنة الاحتكام فى الاتحاد الأفريقى للعبة.

وشهدت آخر استعدادات منتخب مصر للكرة الطائرة الأول للرجال الفوز على نظيره المغربى 3/1 وديا، فى إطار آخر ودياته بعد تلقى خسارة من ليبيا 3/0، قبل الاتفاق على خوض شوط إضافي نجح الفراعنة فى الفوز به بنتيجة 25/14.

وخاض منتخب رجال الكرة الطائرة معسكرا خارجيا قويا فى تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، شهد وديات أوروبية قوية أيضا فى إطار الاستعدادا للمنافسة.