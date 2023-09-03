شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يقرر تدعيم الهجوم بعد هروب جون أوكلى وإصابة سافيولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن النادي يستهدف تدعيم هجوم الفريق قبل غلق الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة فى ظل النقص الذى يعاني منه الفريق فى هذا المركز بعد الأحداث الأخيرة.

وكان النيجيري جون أوكلي قد فسخ تعاقده مع المقاولون العرب من طرف واحد ليوقع على عقود انتقاله إلى السويحلي الليبي لمدة 3 مواسم، كما خضع عمر سافيولا لاعب المقاولون لجراحة فى الذراع بعد تعرضه للإصابة وتقرر غيابه عن الفريق لمدة 45 يوماً، ما يعني غياب اللاعب عن انطلاقة المقاولون فى الموسم الجديد.

ونجح المقاولون العرب فى ضم 9 صفقات صيفية وهم: محمود وادي، عامر عامر، عماد ميهوب وأحمد فوزي على سبيل الإعارة من بيراميدز، زياد فرج على سبيل الإعارة من المصري، إسلام عبد النعيم وعمرو مرعي في صفقة انتقال حر، عربي بدر 3 مواسم من الأهلي، وعماد الدين بوبكر.

وأعلن المقاولون رحيل 9 لاعبين: حسن شاهين بعد انتهاء تعاقده وانتقاله إلى البنك الأهلي، لويس إدوارد بعد انتهاء تعاقده، محمد رزق، أحمد عفيفي ومحمد محسن ليلة، فادي فريد بعد انتهاء إعارته من البنك الأهلي، أحمد عاطف قطة بعد انتهاء إعارته من بيراميدز، بالإضافة إلى، انتقال يوسف الجوهري إلى النادي المصري، وعمر فايد إلى فناربخشة التركي لخوض تجربة الاحتراف.