شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع فرص لحاق عمرو السولية بمباراة الأهلى واتحاد العاصمة فى السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت فرص لحاق عمرو السولية، لاعب خط وسط النادى الاهلى، بمباراة فريقه أمام اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها 15 سبتمبر الجاري، فى السعودية على لقب كأس السوبر الافريقى بعد اقتراب تعافيه من الإصابة.

وضع تامر أبو العينين، رئيس الجهاز الطبي للنادى الأهلى، برنامجاً تأهيلياً لعمرو السولية لاعب خط وسط الفريق ينفذه على هامش وجوده بمعسكر الفريق المقام حالياً فى النمسا استعداداً للموسم الجديد.

وتعرض عمرو السولية نجم وسط الأهلي لإصابة جديدة تعيقه عن خوض فترة الإعداد برفقة الأهلي بشكل طبيعي، ولكن الجهاز الفني فضل اصطحاب اللاعب للنمسا لتنفيذ برنامجه التأهيلى رفقة الفريق.

وتعرض السولية لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية قد يغيب على إثرها لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

وكان السولية قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أيضا أبعدته عن المشاركة في الجزء الأخير من الموسم.