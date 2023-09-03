شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي المقاولون يغادر معسكر العين السخنة للالتحاق بالمنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر ثلاثي المقاولون العرب "محمد سيد سيحا، والعربي بدر، وأحمد فوزي" معسكر الفريق المقام حالياً بالعين السخنة، والذي انطلق الأربعاء الماضى استعداداً للموسم الجديد، وذلك للالتحاق بمعسكر المنتخب الأولمبي الذي ينطلق غداً الاثنين.

وتلقى نادي المقاولون إخطاراً من اتحاد الكرة المصري لضم الثلاثي محمد سيد سيحا والعربي بدر وأحمد فوزي للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي يوم 4 سبتمبر بالعين السخنة، والذي يتخلله مباراتان أمام روسيا 7 و11 سبتمبر، ضمن برنامح الإعداد لأولمبياد باريس 2024.