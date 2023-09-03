شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي المقاولون يغادر معسكر العين السخنة للالتحاق بالمنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يغادر ثلاثي المقاولون العرب "محمد سيد سيحا، والعربي بدر، وأحمد فوزي" معسكر الفريق المقام حالياً بالعين السخنة، والذي انطلق الأربعاء الماضى استعداداً للموسم الجديد، وذلك للالتحاق بمعسكر المنتخب الأولمبي الذي ينطلق غداً الاثنين.
وتلقى نادي المقاولون إخطاراً من اتحاد الكرة المصري لضم الثلاثي محمد سيد سيحا والعربي بدر وأحمد فوزي للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي يوم 4 سبتمبر بالعين السخنة، والذي يتخلله مباراتان أمام روسيا 7 و11 سبتمبر، ضمن برنامح الإعداد لأولمبياد باريس 2024.
ووافق اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، على خوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين مع روسيا يومي 7 و 11 سبتمبر المقبل باستاد السويس ضمن معسكر المنتخب استعدادا للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.
وينتظم المنتخب الأولمبي فى معسكر إعداد بالعين السخنة من 4 إلى 11 سبتمبر القادم فى بداية استعداده للأولمبياد.
جاءت موافقة اتحاد الكرة بعد استقبال وفد من جانب الاتحاد الروسي خلال الساعات الماضية وأعلن إعجابه بأماكن الإقامة والاعاشة والملاعب بالسويس وأشاد بها، وكان برفقة الوفد الروسي محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي الذى بذل مجهود وفير فى التجهيز للتجربة الروسية ..ضم وفد روسيا مدير المنتخب الأوليمبي الروسي، والمنسق ومديرة العلاقات العامة بالاتحاد الروسي.
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