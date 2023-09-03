شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. أول ظهور لصلاح والننى والسولية وحجازى بقميص الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر من سيراليون بهدفين مقابل هدف فى الجولة قبل الختامية للتصفيات فى مثل هذا اليوم 3 سبتمبر 2011، ليسجل ثانى غياب للفراعنة عن كأس الأمم الأفريقية منذ 1984، سجل هدف منتخب مصر الوحيد فى اللقاء مروان محسن، وخاض الفراعنة المباراة بالمنتخب الأولمبى بقيادة هانى رمزى، ويقودهم أحمد حسن قائد المنتخب.

وشهدت المباراة التواجد الدولى الأول لكل من محمد صلاح، ومحمد النني، وعمر جابر، ومروان محسن، وعمرو السولية، وأحمد حجازى نجوم المنتخب حاليا.

جاء تشكيل المنتخب فى المباراة مكونا من: محمد أبوجبل، أحمد صبحى، أحمد حجازى، محمد عبدالفتاح تاحا، إسلام رمضان، أحمد مجدى (أحمد عبدالباسط شرويدة)، محمد ناصر النني، عمرو السولية، أحمد حسن كامل "كابتن المنتخب"، محمد صلاح (على عفيفى)، مروان محسن (عمرو محمود جابر).

من ناحية أخرى، أغلق سوق الانتقالات الصيفية أبوابه فى إنجلترا، فى الواحدة صباح السبت، بتوقيت القاهرة، مع بقاء النجم المصري محمد صلاح ضمن صفوف ليفربول، وعدم إتمام صفقة انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي.

ورفض ليفربول التفريط فى خدمات النجم المصري محمد صلاح، رغم العروض المغرية التى وصلت إليه من جانب اتحاد جدة السعودي، والتى وصلت إلى 200 مليون إسترليني ما يعادل بـ 230 مليون يورو، كأغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم، كما ذكرت شبكة "سكاى سبورتس".

حقق منتخب مصر فوزاً كاسحاً على نظيره اليمنى بنتيجة 14 هدفاً دون رد فى افتتاح دورة الألعاب العربية الثالثة بالقاهرة، فى مثل هذا اليوم 3 سبتمبر 1965، سجل أهداف الفراعنة حسن الشاذلى 5 أهداف، وزميله مصطفى رياض 4 أهداف، وزميلهما السابق بدوى عبد الفتاح 3 أهداف، وكل من أحمد رفعت وشحتة السكندرى هدفا.

جاء تشكيل منتخب مصر مكونا من: فتحى خورشيد "غزل المحلة" (طلعت محمود "الترسانة")، يكن حسين "الزمالك"، ميمى درويش "الإسماعيلي"، أحمد رفعت "الزمالك"، أمين الأسناوى "اتحاد السويس"، إبراهيم الخليلى "الترسانة"، شحتة السكندرى "الاتحاد"، مصطفى رياض "الترسانة"، حسن الشاذلى "الترسانة"، بدوى عبدالفتاح "الترسانة"، أحمد عفت "الزمالك".

وفى مثل هذا اليوم 3 سبتمبر 1994، تعادل منتخب مصر سلبياً مع السودان بالخرطوم فى افتتاح مباريات المجموعة التى تضم معهما كلا من الجزائر، وأوغندا، وتنزانيا، وإثيوبيا.

جاء تشكيل منتخب مصر مكونا من :

نادر السيد "الزمالك"، حسين عبداللطيف "الزمالك"، هانى رمزى "محترف"، حمزة الجمل "الإسماعيلي"، طلعت منصور "الزمالك"، محمد يوسف "الأهلي"، فوزى جمال "الإسماعيلي" (ياسر ريان "الأهلي")، رضا عبدالعال "الأهلي" (إسلام فتحى "القناة")، أحمد رزق "الإسماعيلي"، أيمن منصور "الزمالك"، أحمد الكأس "الأوليمبي".

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.